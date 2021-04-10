Конвертцентр з обігом у понад 200 мільйонів викрили на Сумщині – ОГП

У місті Охтирка Сумської області припинили незаконну діяльність конвертаційного центру, загальний обсяг проконвертованих коштів якого складає понад 200 млн грн.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Група осіб облаштувала в місті Охтирка Сумської області підпільний конвертаційний центр, де за певний відсоток надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а також послуги з незаконного формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов’язань.

Попередньо встановлено, що протиправними діями осіб державному бюджету завдано близько 35 млн грн. збитків.

Під час санкціонованих обшуків у офісному приміщенні та за місцем проживання фігурантів вилучено понад 50 печаток різних підприємств, 2,5 млн грн.., а також документи фінансово-господарської діяльності та чорнові записи.

Нагадаємо: Правоохоронці припинили у Харкові діяльність потужного конвертаційного центру, загальний обіг коштів якого складав понад 5 мільярдів гривень.