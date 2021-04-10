Конвертцентр с оборотом более чем 200 миллионов разоблачили в Сумской области – ОГП

В городе Ахтырка Сумской области пресекли незаконную деятельность конвертационного центра, общий объем проконвертированных средств которого составляет более 200 млн грн.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Группа лиц обустроила в городе Ахтырка Сумской области подпольный конвертационный центр, где за определенный процент предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, а также услуги по незаконному формированию налогового кредита и минимизации налоговых обязательств.

Предварительно установлено, что противоправными действиями лиц государственному бюджету нанесен около 35 млн грн. убытков.

Во время санкционированных обысков в офисном помещении и по месту жительства фигурантов изъято более 50 печатей различных предприятий, 2,5 млн грн., а также документы финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи.

Напомним: Правоохранители пресекли в Харькове деятельность мощного конвертационного центра, общий оборот средств которого составлял более 5 миллиардов гривен.