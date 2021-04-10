У Британії за добу вакцинували від COVID-19 рекордну кількість людей

За даними британського уряду, понад 6,5 мільйона осіб повністю вакциновані від коронавірусу, за останню добу вакцинували другою дозою понад 449 тисяч людей.

Джерело: Sky News

Деталі: Друге щеплення від COVID-19 за добу отримали 449 269 осіб.

Загальна кількість людей, які отримали друге щеплення, становить 6 541 174.

При цьому, першу дозу вакцини отримали 96 242 осіб.

Загалом першою дозою провакцинували 31 903 366 британців.

Нагадаємо: У березні у Британії три дні поспіль вакцинували рекордну кількість людей.