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У Британії за добу вакцинували від COVID-19 рекордну кількість людей

Субота, 10 квітня 2021, 03:28
У Британії за добу вакцинували від COVID-19 рекордну кількість людей

За даними британського уряду, понад 6,5 мільйона осіб повністю вакциновані від коронавірусу, за останню добу вакцинували другою дозою понад 449 тисяч людей.

Джерело: Sky News

Деталі: Друге щеплення від COVID-19 за добу отримали 449 269 осіб.

Загальна кількість людей, які отримали друге щеплення, становить 6 541 174.

При цьому, першу дозу вакцини отримали 96 242 осіб.

Загалом першою дозою провакцинували 31 903 366 британців.

Нагадаємо: У березні у Британії три дні поспіль вакцинували рекордну кількість людей.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британіявакцинаціякоронавірус
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