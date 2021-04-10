Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Британії за добу вакцинували від COVID-19 рекордну кількість людей

Субота, 10 квітня 2021, 03:28

За даними британського уряду, понад 6,5 мільйона осіб повністю вакциновані від коронавірусу, за останню добу вакцинували другою дозою понад 449 тисяч людей.

Джерело: Sky News

Деталі: Друге щеплення від COVID-19 за добу отримали 449 269 осіб.

Загальна кількість людей, які отримали друге щеплення, становить 6 541 174.

При цьому, першу дозу вакцини отримали 96 242 осіб.

Загалом першою дозою провакцинували 31 903 366 британців.

Нагадаємо: У березні у Британії три дні поспіль вакцинували рекордну кількість людей.

Теми: Британіявакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Через три тижні після рішення РНБО: Зеленський підписав санкції проти Януковича і Ко

На Київщині продовжили карантин

Новини 9 квітня: легалізація медичного канабісу, погрози Росії

Один і той самий прокурор втретє закрив справу "Роттердам+" – НАБУ

Декілька росіян померли після вакцинації "Спутником V" – ЗМІ

Аксьонов з російським паспортом офіційно переміг на виборах до Ради

Усі новини...
Британія
Пандемія внесла корективи у план поховання принца Філіпа
Чоловік королеви Британії принц Філіп помер у віці 99 років
У Британії людям до 30 років рекомендують не вакцинуватися AstraZeneca
Останні новини
03:28
У Британії за добу вакцинували від COVID-19 рекордну кількість людей
02:25
Конвертцентр з обігом у понад 200 мільйонів викрили на Сумщині – ОГП
01:34
Тихановська планує зустрічі з Байденом і Зеленським
00:53
Зеленський передав армії літак і вертоліт ДУС
00:35
Головнокомандувач ЗСУ вакцинувався від коронавірусу
23:40
Ляшко назвав область, яка наступною може вийти із "червоної" зони 
23:08
Через три тижні після рішення РНБО: Зеленський підписав санкції проти Януковича і Ко
22:56
Зеленський призначив склад Консультативної ради для забезпечення прав захисників
22:33
На Київщині продовжили карантин
22:02
Новини економіки: споживчі ціни зростають, збитки Укрзалізниці та Нафтогазу
Усі новини...