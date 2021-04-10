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В Британии за сутки вакцинировали от COVID-19 рекордное количество людей

Суббота, 10 апреля 2021, 03:28
В Британии за сутки вакцинировали от COVID-19 рекордное количество людей

По данным британского правительства, более 6,5 миллиона человек полностью вакцинированы от коронавируса, за последние сутки вакцинировали второй дозой более 449 тысяч человек.

Источник: Sky News

Детали: Вторая прививку от COVID-19 за сутки получили 449 269 человек.

Общее количество людей, получивших вторую прививку, составляет 6 541 174.

При этом, первую дозу вакцины получили 96 242 человек.

В общем первой дозой провакцинировали 31 903 366 британцев.

Напомним: В марте в Великобритании три дня подряд вакцинировали рекордное количество людей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Великобританиявакцинациякоронавирус
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