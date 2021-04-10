В Британии за сутки вакцинировали от COVID-19 рекордное количество людей
Суббота, 10 апреля 2021, 03:28
По данным британского правительства, более 6,5 миллиона человек полностью вакцинированы от коронавируса.
Источник: Sky News
Детали: Вторая прививку от COVID-19 за сутки получили 449 269 человек.
Общее количество людей, получивших вторую прививку, составляет 6 541 174.
При этом, первую дозу вакцины получили 96 242 человек.
В общем первой дозой провакцинировали 31 903 366 британцев.
Напомним: В марте в Великобритании три дня подряд вакцинировали рекордное количество людей.