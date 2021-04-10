Україна у лідерах європейських країн за новими випадками коронавірусу

За минулу добу у світі діагностували понад 785 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, США. Україна займає 10 місце у світі та 4 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 144 тисячі нових інфікувань, у Бразилії – понад 89 тисяч, у США – понад 85 тисяч.

Окрім того, понад 55 тисяч хворих зареєстрували у Туреччині. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Франція та Польща.

Україна серед країн світу займає 10 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 4 позицію.

Померли за добу 13 249 осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги майже 109 мільйонів осіб. Наразі нараховується понад 23 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 2 928 540 смертей від COVID-19.

Передісторія: