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Україна у лідерах європейських країн за новими випадками коронавірусу

Субота, 10 квітня 2021, 05:43

За минулу добу у світі діагностували майже 785 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, США. Україна займає 10 місце у світі та 4 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 144 тисячі нових інфікувань, у Бразилії – майже 89 тисяч, у США – понад 85 тисяч.

Окрім того, понад 55 тисяч хворих зареєстрували у Туреччині. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Франція та Польща.

Україна серед країн світу займає 10 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 4 позицію.

 
 

Померли за добу 13 249 осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги майже 109 мільйонів осіб. Наразі нараховується понад 23 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 2 928 540 смертей від COVID-19.

Передісторія:

  • За добу 8 квітня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили у 19 676 осіб, госпіталізували 4 936 хворих, померли 419 пацієнти, одужали 11 221 особа.

Українська правда
Теми: коронавірус


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