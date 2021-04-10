Украина в лидерах европейских стран по новым случаями коронавируса
За минувшие сутки в мире диагностировали почти 785 000 новых случаев заболевания коронавирус. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, США. Украина занимает 10 место в мире и 4 в Европе.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 144 000 новых заражений, в Бразилии - почти 89 000, в США - более 85 000.
Кроме того, более 55 000 больных зарегистрировали в Турции. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Франция и Польша.
Украина среди стран мира занимает 10 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 4 позицию.
Умерли за сутки 13 249 человек, в которых подтвердили коронавирус.
За все время пандемии вылечились от недуга почти 109 млн человек. Сейчас насчитывается более 23 млн активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 2 928 540 смертей от COVID-19.
Предыстория:
- За сутки 8 апреля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили у 19 676 человек, госпитализированы 4 936 больных, умерли 419 пациентов, выздоровели 11 221 человек.