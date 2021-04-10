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МОЗ розширює Національний перелік ліків

Субота, 10 квітня 2021, 07:30
МОЗ розширює Національний перелік ліків

Міністерство охорони здоров’я подало на погодження проєкт постанови, щоб розширити Національний перелік основних лікарських засобів.

Джерело: заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов'як, цитує пресслужба МОЗ

Пряма мова: "З ІІ кварталу 2021 року у вартість медичних послуг, які сплачуватиме Національна служба здоров’я України в межах програми медичних гарантій, будуть входити лікарські засоби, що раніше закуповував централізовано МОЗ України, а також інші препарати для надання якісних медичних послуг відповідно до специфікацій для медичних послуг.

Цим і обумовлено розширення Національного переліку".

Деталі: Зокрема, до Національного переліку пропонують додати такі лікарські засоби:

  • "Холекальциферол" та "Ергокальциферол", які використовують для надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках;
  • "Амінокислоти" та "Жирові емульсії" для парентерального харчування для надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках;
  • "Метокси поліетилен гліколь-епоетину бета" для лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах;
  • "Альтеплаза" та "Норепінефрин (норадреналін)" для надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті;
  • "Фондапаринукс" для надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда.

Нагадаємо: Міністерство охорони здоров’я затвердило зміни до протоколу лікування COVID-19.

Українська правда

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Теми: МОЗмедицина
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