МОЗ розширює Національний перелік ліків
Міністерство охорони здоров’я подало на погодження проєкт постанови, щоб розширити Національний перелік основних лікарських засобів.
Джерело: заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов'як, цитує пресслужба МОЗ
Пряма мова: "З ІІ кварталу 2021 року у вартість медичних послуг, які сплачуватиме Національна служба здоров’я України в межах програми медичних гарантій, будуть входити лікарські засоби, що раніше закуповував централізовано МОЗ України, а також інші препарати для надання якісних медичних послуг відповідно до специфікацій для медичних послуг.
Цим і обумовлено розширення Національного переліку".
Деталі: Зокрема, до Національного переліку пропонують додати такі лікарські засоби:
- "Холекальциферол" та "Ергокальциферол", які використовують для надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках;
- "Амінокислоти" та "Жирові емульсії" для парентерального харчування для надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках;
- "Метокси поліетилен гліколь-епоетину бета" для лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах;
- "Альтеплаза" та "Норепінефрин (норадреналін)" для надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті;
- "Фондапаринукс" для надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда.
Нагадаємо: Міністерство охорони здоров’я затвердило зміни до протоколу лікування COVID-19.