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МЗ расширяет Национальный перечень лекарств

Суббота, 10 апреля 2021, 07:30

Министерство здравоохранения подало на согласование проект постановления, чтобы расширить Национальный перечень основных лекарственных средств.

Источник: заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, цитирует пресс-служба МОЗ

Прямая речь: "Со второго квартала 2021 в стоимость медицинских услуг, за которые будет платить Национальная служба здоровья Украины в рамках программы медицинских гарантий, будут входить лекарственные средства, которые ранее закупал централизованно МЗ Украины, а также другие препараты для оказания качественных медицинских услуг в соответствии спецификациям для медицинских услуг.

Этим и обусловлено расширения Национального перечня".

Детали: В частности, в Национальный перечень предлагают добавить такие лекарственные средства:

  • "Холекальциферол" и "Эргокальциферол", которые используют для оказания медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях;
  • "Аминокислоты" и "Жировые эмульсии" для парентерального питания для оказания медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях;
  • "Метокси полиэтилен гликоль-эпоэтина бета" для лечения пациентов методом гемодиализа в амбулаторных условиях;
  • "Альтеплаза" и "Норэпинефрин (норадреналин)" для оказания медицинской помощи при остром мозговом инсульте;
  • "Фондапаринукс" для оказания медицинской помощи при остром инфаркте миокарда.

Напомним: Министерство здравоохранения утвердило изменения в протокол лечения COVID-19.

Украинская правда
Темы: Минздравмедицина


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