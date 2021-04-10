У Києві антирекорд смертей від COVID за добу

За добу 9 квітня у Києві підтвердили 1605 випадків коронавірусу, померла 51 людина (найбільша добова кількість із початку пандемії).

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Госпіталізовано за добу 158 хворих на коронавірус і 497 хворих із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали 695 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (304), Деснянському (250) та Дніпровському (233) районах.

Серед нових хворих – 922 жінки віком від 18 до 95 років, 607 чоловіків віком від 18 до 93 років, 45 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 31 хлопчик від 8 місяців до 17 років.

Загалом з початку пандемії у Києві зафіксовано 175 872 випадків COVID-19. Померли від цієї хвороби 3848 людей, одужали 110 832.

Що передувало: Попередній антирекорд летальних випадків коронавірусу в Києві був зафіксований за 2 квітня – тоді померло 50 осіб.

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