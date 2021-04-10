В Киеве антирекорд смертей от COVID за сутки

За сутки 9 апреля в Киеве подтвердили 1605 случаев коронавируса, умер 51 человек (самое большое суточное количество с начала пандемии).

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Госпитализировано за сутки 158 больных коронавирусом и 497 больных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели 695 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (304), Деснянском (250) и Днепровском (233) районах.

Среди новых больных – 922 женщины в возрасте от 18 до 95 лет, 607 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет, 45 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 31 мальчик от 8 месяцев до 17 лет.

Всего с начала пандемии в Киеве зафиксировано 175 872 случаев COVID-19. Умерли от этой болезни 3848 человек, выздоровели 110832.

Что предшествовало: Предыдущий антирекорд летальных случаев коронавируса в Киеве был зафиксирован за 2 апреля – тогда умерло 50 человек.

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