Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве антирекорд смертей от COVID за сутки

Суббота, 10 апреля 2021, 10:22
В Киеве антирекорд смертей от COVID за сутки
фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 9 апреля в Киеве подтвердили 1605 случаев коронавируса, умер 51 человек (самое большое суточное количество с начала пандемии).

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Госпитализировано за сутки 158 больных коронавирусом и 497 больных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели 695 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (304), Деснянском (250) и Днепровском (233) районах.

Среди новых больных – 922 женщины в возрасте от 18 до 95 лет, 607 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет, 45 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 31 мальчик от 8 месяцев до 17 лет.

 

Всего с начала пандемии в Киеве зафиксировано 175 872 случаев COVID-19. Умерли от этой болезни 3848 человек, выздоровели 110832.

Что предшествовало: Предыдущий антирекорд летальных случаев коронавируса в Киеве был зафиксирован за 2 апреля – тогда умерло 50 человек.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Киев
В Киеве задачу защиты неба почти решили, в других городах работаем – Резников
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Последние новости
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
Все новости...
Реклама: