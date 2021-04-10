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У кількох великих містах планують розгорнути вакцинальні центри – Ляшко

Субота, 10 квітня 2021, 17:25

Орієнтовно в червні-липні цього року Міністерство охорони здоров‘я планує розгорнути вакцинальні центри в містах-мільйонниках – Києві, Харкові, Львові та Одесі.

Джерело: санлікар Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами

Деталі: Вакцинальні центри планують розгорнути на території, наприклад, виставкових центрів. Там зможуть щеплювати приблизно 10 тисяч людей за день.

Нині, за словами Ляшка, у пунктах щеплень роблять у середньому 30 щеплень на добу. Мінімально – 20 щеплень, максимально – 50.

Нагадаємо: 13 квітня в Україні можуть почати робити щеплення вакциною Coronavac, яку в країну завезли наприкінці березня.

Ольга Кириленко, УП
Теми: вакцинаціякоронавірусепідемія


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