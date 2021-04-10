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13 квітня в Україні можуть почати щеплювати китайською вакциною – Ляшко

Субота, 10 квітня 2021, 15:03
13 квітня в Україні можуть почати щеплювати китайською вакциною – Ляшко

13 квітня в Україні можуть почати робити щеплення вакциною Coronavac, яку в країну завезли наприкінці березня.

Джерело: головний санлікар Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами

Деталі: у понеділок, 12 квітня, вакцину Coronavac мають розвести з Києва по регіонах.

Щеплення можуть почати 12 квітня, але, найімовірніше, це станеться 13 квітня.

Часовий проміжок між першою та другою дозою Coronavac складає 14-28 днів. Друге щеплення рекомендовано робити ближче до 28 дня, пояснює Ляшко.

Він також повідомив, що 215 тисяч доз вакцини Coronavac, яку вже привезли в Україну, розподілять між такими категоріями людей:

1) людьми з інвалідністю та тими, хто за ними доглядає;

2) людьми, які працюватимуть на ЗНО-2021;

3) олімпійцями та паралімпійцями, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року;

4) поліцейськими.

Що передувало: 8 квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що щеплювати вакциною CoronaVac в Україні почнуть з 10 квітня.

Передісторія:

  • 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини AstraZeneca з Індії (CoviShield) – 500 тисяч доз, термін їх придатності закінчується 23 червня 2021 року.
  • В середині березня Індія тимчасово призупинила експорт найбільших партій вакцин AstraZeneca для задоволення внутрішнього попиту на тлі зростання темпів заражень коронавірусом у країні. 
  • У рамках ініціативи COVAX Україні обіцяли надати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca в першому півріччі 2021 року, а також 117 тисяч доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech у лютому (ця поставка відклалася). 
  • 25 березня в Україну відправили першу партію вакцин "CoronaVac" виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, яка показувала 83,5%.ефективності.
  • Голова МОЗ Максим Степанов заявляв, що Україна має домовленості про постачання 22 млн доз вакцин проти коронавірусу AstraZeneca (Covieshild), Novavax, Sinovac, Pfizer.

Знати більше: Люди до 60 років не повинні отримувати другу дозу вакцини AstraZeneca – німецькі експерти

Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Ольга Кириленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірус
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