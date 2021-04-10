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В нескольких крупных городах планируют развернуть прививочные центры – Ляшко

Суббота, 10 апреля 2021, 17:25
В нескольких крупных городах планируют развернуть прививочные центры – Ляшко

Ориентировочно в июне-июле этого года Министерство здравоохранения планирует развернуть прививочные центры в городах-миллионниках – Киеве, Харькове, Львове и Одессе.

Источник: санврач Виктор Ляшко на встрече с журналистами

Детали: Прививочная центры планируют развернуть на территории, например, выставочных центров.  Там смогут прививать около 10 тысяч человек в день.

Сейчас, по словам Ляшко, в пунктах прививок делают в среднем 30 прививок в сутки.  Минимально - 20 прививок, максимально - 50.

Напомним: 13 апреля в Украине могут начать делать прививки вакциной Coronavac, которую в страну завезли в конце марта.

Ольга Кириленко, УП

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Темы: вакцинациякоронавирусэпидемия
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