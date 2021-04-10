Збройні формування РФ на Донбасі здійснили 6 обстрілів, одного бійця поранено

10 квітня зафіксували 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ, з яких 6 - обстріли позицій українських захисників та 1 - проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування. Один український військовослужбовець був поранений.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: Зокрема, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл неподалік населеного пункту Пищевик із мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів. У передмісті селищ Піски та Широкине ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Авдіївки - з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік селища Майорське збройні формування Росії обстріляли позиції українських захисників з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Стан здоров’я захисника – середнього ступеня важкості.

Крім того, в районі населених пунктів Троїцьке, Новгородське та Новолуганське було зафіксовано проліт ворожого БПЛА Орлан-10 з перетином лінії розмежування. У штабі додали, що БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.

Дослівно: "Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Передислокація військової техніки і озброєння російсько-окупаційних військ, як на території ОРДЛО так і поблизу кордонів України сприяє нарощуванню напруги вздовж лінії розмежування".