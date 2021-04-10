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Вооруженные формирования РФ на Донбассе совершили 6 обстрелов, один боец ранен

Суббота, 10 апреля 2021, 19:17

10 апреля зафиксировали 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, из которых 6 - обстрелы позиций украинских защитников и 1 - пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Один украинский военнослужащий был ранен.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: В частности, российско-оккупационные войска совершили обстрел недалеко от населенного пункта Пищевик из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. В пригороде поселков Пески и Широкино враг открывал огонь из стрелкового оружия, а у Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов.

Недалеко от поселка Майорское вооруженные формирования России обстреляли позиции украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В результате обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Состояние здоровья защитника - средней степени тяжести.

Кроме того, в районе населенных пунктов Троицкое, Новгородское и Новолуганское был зафиксирован пролет вражеского БПЛА Орлан-10 с пересечением линии разграничения. В штабе добавили, что БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Дословно: "Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Передислокация военной техники и вооружения российско-оккупационных войск, как на территории ОРДЛО так и вблизи границ Украины способствует наращиванию напряжения вдоль линии разграничения".

Украинская правда
Темы: войнаДонбассРосcия


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