Вооруженные формирования РФ на Донбассе совершили 6 обстрелов, один боец ранен
10 апреля зафиксировали 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, из которых 6 - обстрелы позиций украинских защитников и 1 - пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Один украинский военнослужащий был ранен.
Источник: вечерняя сводка штаба ООС
Детали: В частности, российско-оккупационные войска совершили обстрел недалеко от населенного пункта Пищевик из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. В пригороде поселков Пески и Широкино враг открывал огонь из стрелкового оружия, а у Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов.
Недалеко от поселка Майорское вооруженные формирования России обстреляли позиции украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
В результате обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Состояние здоровья защитника - средней степени тяжести.
Кроме того, в районе населенных пунктов Троицкое, Новгородское и Новолуганское был зафиксирован пролет вражеского БПЛА Орлан-10 с пересечением линии разграничения. В штабе добавили, что БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.
Дословно: "Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Передислокация военной техники и вооружения российско-оккупационных войск, как на территории ОРДЛО так и вблизи границ Украины способствует наращиванию напряжения вдоль линии разграничения".