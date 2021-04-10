У суботу внаслідок обстрілу на сході України поранено бійця ООС.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "Сьогодні, 10 квітня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – середнього ступеня важкості".

Деталі: Про дії російських окупантів повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.