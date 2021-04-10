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Вакцину CoronaVac мають відправити у регіони вже в понеділок

Субота, 10 квітня 2021, 22:39
Вакцину CoronaVac мають відправити у регіони вже в понеділок

"Медичні закупівлі України" у суботу, 10 квітня, прийняли на склади 200 тисяч флаконів вакцини проти коронавірусу CoronaVac. Розвезення препарату по регіонах розпочнеться вже у понеділок.

Джерело: повідомлення ДП "Медзакупівлі України" у Facebook

Деталі: Вказані 200 тис. флаконів CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech Ltd є частиною першої партії з замовлених 1 913 316 одиниць.

Дослівно: "Після надходження на склад препарат пройде вхідний контроль якості, який включає візуальний огляд, перевірку товарно-супровідних документів, кількісний контроль-перерахунок. Очікується, що розвезення вакцини в регіони розпочнеться в понеділок, 12 квітня, відповідно до наказу МОЗ про розподіл".

Довідково: Термін придатності вакцини CoronaVac складає 24 місяці. Перевозити та зберігати вакцину можна у спеціальних контейнерах при температурі 2-8°C, захищаючи від попадання сонячного світла.

Нагадаємо: Головний санітарний лікар Віктор Ляшко анонсував, що у вівторок, 13 квітня, в Україні можуть почати робити щеплення вакциною CoronaVac.

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірус
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