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Вакцину CoronaVac должны отправить в регионы уже в понедельник

Суббота, 10 апреля 2021, 22:39
Вакцину CoronaVac должны отправить в регионы уже в понедельник

"Медицинские закупки Украины" в субботу, 10 апреля, приняли на склады 200 тысяч флаконов вакцины против коронавируса CoronaVac. Развозка препарата по регионам начнется уже в понедельник.

Источник: сообщение ГП "Медзакупки Украины" в Facebook

Детали: Указанные 200 тыс. флаконов CoronaVac производства компании Sinovac Biotech Ltd являются частью первой партии из заказанных 1 913 316 единиц.

Дословно: "После поступления на склад препарат пройдет входной контроль качества, который включает визуальный осмотр, проверку товарно-сопроводительных документов, количественный контроль-перерасчет. Ожидается, что развозки вакцины в регионы начнутся в понедельник, 12 апреля, в соответствии с приказом Минздрава о распределении".

Справка: Срок годности вакцины CoronaVac составляет 24 месяца. Перевозить и хранить вакцину можно в специальных контейнерах при температуре 2-8°C, защищая от попадания солнечного света.

Напомним: Главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал, что во вторник, 13 апреля, в Украине могут начать делать прививки вакциной CoronaVac.

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирус
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