Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вакцину CoronaVac должны отправить в регионы уже в понедельник

Суббота, 10 апреля 2021, 22:39

"Медицинские закупки Украины" в субботу, 10 апреля, приняли на склады 200 тысяч флаконов вакцины против коронавируса CoronaVac. Развозка препарата по регионам начнется уже в понедельник.

Источник: сообщение ГП "Медзакупки Украины" в Facebook

Детали: Указанные 200 тыс. флаконов CoronaVac производства компании Sinovac Biotech Ltd являются частью первой партии из заказанных 1 913 316 единиц.

Дословно: "После поступления на склад препарат пройдет входной контроль качества, который включает визуальный осмотр, проверку товарно-сопроводительных документов, количественный контроль-перерасчет. Ожидается, что развозки вакцины в регионы начнутся в понедельник, 12 апреля, в соответствии с приказом Минздрава о распределении".

Справка: Срок годности вакцины CoronaVac составляет 24 месяца. Перевозить и хранить вакцину можно в специальных контейнерах при температуре 2-8°C, защищая от попадания солнечного света.

Напомним: Главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал, что во вторник, 13 апреля, в Украине могут начать делать прививки вакциной CoronaVac.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоЭрдоган поддержал Крымскую платформу и напомнил о незаконности оккупации Крыма

Немецкие политики обвинили Россию в целенаправленных пытках Навального

США будут представлены на высоком уровне на саммите Крымской платформы

"ДНР" хочет попросить у Путина военной помощи или присоединения к РФ - разведка

видеоАгрессия РФ против Украины: США полностью на стороне Киева и готовы помочь

Порошенко держит наличными более 1,8 млрд гривен: "из-за репрессий"

Все новости...
вакцинация
В Минздраве обвиняют местный офис AstraZeneca в затягивании регистрации вакцины
В Австрии заявили о завершении переговоров по закупке российской вакцины
В нескольких крупных городах планируют развернуть прививочные центры – Ляшко
Последние новости
22:50
обновленоВ Минздраве обвиняют местный офис AstraZeneca в затягивании регистрации вакцины
22:39
Вакцину CoronaVac должны отправить в регионы уже в понедельник
21:58
В Бутане в рекордные сроки вакцинировали от коронавируса большинство взрослых
21:39
видеоЭрдоган поддержал Крымскую платформу и напомнил о незаконности оккупации Крыма
20:51
РФ отказалась от участия в заседании ОБСЕ на тему наращивания войск на границе
20:13
Немецкие политики обвинили Россию в целенаправленных пытках Навального
19:52
"Укрзализныця" возобновляет курсирование поездов в Закарпатье
19:25
В Австрии заявили о завершении переговоров по закупке российской вакцины
19:17
Вооруженные формирования РФ на Донбассе совершили 6 обстрелов, один боец ранен
19:03
США будут представлены на высоком уровне на саммите Крымской платформы
Все новости...