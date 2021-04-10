Мінськ розкритикував наміри перенести переговори ТКГ по Донбасу в інше місце

На думку глави МЗС Білорусі, заява Леоніда Кравчука про перенесення переговорів щодо Донбасу з Мінська, начебто є свідченням небажання Києва виконувати мінські домовленості.

Джерело: Інтерфакс-Захід

Деталі: Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей закинув Україні небажання виконувати мінські домовленості по мирному врегулюванню на Донбасі. Такого висновку він дійшов, судячи із заяви керівника української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леоніда Кравчука про можливість перенесення переговорів ТКГ з Мінська в інше місце.

При цьому йому не сподобалася пропозиція Кравчука перенести майданчик для переговорів у нейтральну країну, наприклад, у Польщу. Для білоруського міністра фраза про нейтральність Польщі видалася смішною.

Пряма мова: "Такого роду вакханалія навколо цієї заяви (Кравчука -УП) говорить про небажання окремих українських політиків дотримуватися тих домовленостей, які були досягнуті в Мінську. Хай вони хоч в Антарктиді проходять (засідання - УП), головне - щоб було досягнуто конкретного результату. А саме - зупинено бойові дії на сході України… Не хочуть вони працювати далі - будь ласка, хай шукають інше місце".

Нагадаємо: Очільник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук припускає, що перемовини після карантину можуть перенести із Білорусі до Польщі.