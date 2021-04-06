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Кравчук припускає, що перемовини ТКГ можуть перенести у Польщу

Вівторок, 6 квітня 2021, 22:33
Кравчук припускає, що перемовини ТКГ можуть перенести у Польщу

Очільник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук припускає, що перемовини після карантину можуть перенести із Білорусі до Польщі.  

Джерело: Кравчук в ефірі "Україна 24", цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Якщо взяти колишні соціалістичні країни, то я б назвав Польщу. Тут не буде питань. Ми з Польщею не завжди були друзями, але були і часи дружби нашої ... Якщо взяти країни несоціалістичного блоку, то таких країн дуже багато. Це повинна бути нейтральна демократична країна".

Деталі: Кравчук наголосив, що продовжувати перемовини у Мінську "не можна ні в якому разі". Він підкреслив, що у Білорусі, зокрема від Лукашенка, про Україну говорять часом доволі непристойні речі. 

"Вона під каблуком Росії. Вона не є демократичною країною, в ній душать мирних мітингувальників, тому мати в такій країні майданчик для переговорів, сказав би, навіть незручно про це говорить", – сказав перший президент. 

Він також вважає, що Росія буде проти зміни місця для перемовин, оскільки возити маріонеток із ОРДЛО в західні країни буде доволі проблематично. 

Що передувало: Українська делегація в Тристоронній контактній групі, коли завершиться пандемія, не буде їхати до Мінська на перемовини щодо Донбасу через ворожу риторику Білорусі щодо України.

Нагадаємо:

  • До початку пандемії Тристороння контактна група збиралась на перемовини у Мінську, проте через коронавірус консультації відбуваються у режимі відеоконференцій.

"Українська правда" в Threads

Теми: ТКГДонбасКравчук
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