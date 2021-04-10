Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минск раскритиковал намерения перенести переговоры ТКГ по Донбассу в другое место

Суббота, 10 апреля 2021, 23:17
Минск раскритиковал намерения перенести переговоры ТКГ по Донбассу в другое место

По мнению главы МИД Беларуси, заявление Леонида Кравчука о переносе переговоров по Донбассу из Минска якобы является свидетельством нежелания Киева выполнять минские договоренности.

Источник: Интерфакс-Запад

Детали: Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей упрекнул Украину в нежелании выполнять минские договоренности по мирному урегулированию на Донбассе. К такому выводу он пришел, судя по заявлению руководителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука о возможности переноса переговоров ТКГ из Минска в другое место.

При этом ему не понравилось предложение Кравчука перенести площадку для переговоров в нейтральную страну, например, в Польшу.  Для белорусского министра фраза о нейтральности Польши показалась смешной.

Прямая речь Макея: "Такого рода вакханалия вокруг этого заявления (Кравчука -УП) говорит о нежелании отдельных украинских политиков придерживаться тех договоренностей, которые были достигнуты в Минске. Пусть они хоть в Антарктиде проходят (заседания - УП), главное - чтобы был достигнут конкретный результат. А именно - остановлены боевые действия на востоке Украины... Не хотят они работать дальше - пожалуйста, пусть ищут другое место".

Напомним: Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук предполагает, что переговоры после карантина могут перенести из Беларуси в Польшу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минские соглашенияБеларусьКравчук
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Минские соглашения
Сурков признался, что не планировал, чтобы Минские соглашения выполнились
Зеленский: Простой способ закончить войну – отдать РФ территории, поэтому были Минские соглашения
Ермак: Во власти нет людей, допускающих существование "Минск-3"
Последние новости
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
Все новости...
Реклама: