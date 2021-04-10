Минск раскритиковал намерения перенести переговоры ТКГ по Донбассу в другое место

По мнению главы МИД Беларуси, заявление Леонида Кравчука о переносе переговоров по Донбассу из Минска якобы является свидетельством нежелания Киева выполнять минские договоренности.

Источник: Интерфакс-Запад

Детали: Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей упрекнул Украину в нежелании выполнять минские договоренности по мирному урегулированию на Донбассе. К такому выводу он пришел, судя по заявлению руководителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука о возможности переноса переговоров ТКГ из Минска в другое место.

При этом ему не понравилось предложение Кравчука перенести площадку для переговоров в нейтральную страну, например, в Польшу. Для белорусского министра фраза о нейтральности Польши показалась смешной.

Прямая речь Макея: "Такого рода вакханалия вокруг этого заявления (Кравчука -УП) говорит о нежелании отдельных украинских политиков придерживаться тех договоренностей, которые были достигнуты в Минске. Пусть они хоть в Антарктиде проходят (заседания - УП), главное - чтобы был достигнут конкретный результат. А именно - остановлены боевые действия на востоке Украины... Не хотят они работать дальше - пожалуйста, пусть ищут другое место".

Напомним: Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук предполагает, что переговоры после карантина могут перенести из Беларуси в Польшу.