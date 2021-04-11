Повідомили дату похорону принца Філіпа
Неділя, 11 квітня 2021, 00:47
Принца Філіпа, чоловіка королеви Британії Єлизавети ІІ, поховають 17 квітня.
Джерело: Радіо Свобода, ВВС із посиланням на Букінгемський палац
Деталі: За повідомленням, церемонія поховання відбудеться у відповідності до бажань покійного герцога Единбурзького.
Через карантинні обмеження участь у церемонії візьмуть 30 людей, у тому числі – онук королеви принц Гаррі, який торік відійшов від виконання обов’язків члена королівської родини.
Передісторія:
- Чоловік королеви Великої Британії принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років.
- Похорон чоловіка королеви Єлизавети ІІ принца Філіпа не буде державним, а британську громадськість попросять не намагатися брати участь у поховальних заходах.
- У Великій Британії в суботу по всій країні проводять військові салюти в пам'ять про принца Філіпа, який помер 9 квітня.