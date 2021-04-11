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Повідомили дату похорону принца Філіпа

Неділя, 11 квітня 2021, 00:47

Принца Філіпа, чоловіка королеви Британії Єлизавети ІІ, поховають 17 квітня.

Джерело: Радіо Свобода, ВВС із посиланням на Букінгемський палац

Деталі: За повідомленням, церемонія поховання відбудеться у відповідності до бажань покійного герцога Единбурзького.

Через карантинні обмеження участь у церемонії візьмуть 30 людей, у тому числі – онук королеви принц Гаррі, який торік відійшов від виконання обов’язків члена королівської родини.

Передісторія:

  • Чоловік королеви Великої Британії принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років.
  • Похорон чоловіка королеви Єлизавети ІІ принца Філіпа не буде державним, а британську громадськість попросять не намагатися брати участь у поховальних заходах.
  • У Великій Британії в суботу по всій країні проводять військові салюти в пам'ять про принца Філіпа, який помер 9 квітня.

Теми: Британія


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