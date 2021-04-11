Повідомили дату похорону принца Філіпа

Принца Філіпа, чоловіка королеви Британії Єлизавети ІІ, поховають 17 квітня.

Джерело: Радіо Свобода, ВВС із посиланням на Букінгемський палац

Деталі: За повідомленням, церемонія поховання відбудеться у відповідності до бажань покійного герцога Единбурзького.

Через карантинні обмеження участь у церемонії візьмуть 30 людей, у тому числі – онук королеви принц Гаррі, який торік відійшов від виконання обов’язків члена королівської родини.

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