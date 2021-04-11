Сообщили дату похорон принца Филиппа
Воскресенье, 11 апреля 2021, 00:47
Принца Филиппа, мужа королевы Британии Елизаветы II, похоронят 17 апреля.
Источник: Радио Свобода, ВВС со ссылкой на Букингемский дворец
Детали: По сообщению, церемония захоронения состоится в соответствии с желаниями покойного герцога Эдинбургского.
Через карантин участие в церемонии примут 30 человек, в том числе – внук королевы принц Гарри, который в прошлом году отошел от исполнения обязанностей члена королевской семьи.
Предыстория:
- Супруг королевы Великобритании принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет.
- Похороны супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа не будут государственным, а британскую общественность попросят не пытаться участвовать в погребальных мероприятиях.
- В Великобритании в субботу по всей стране проводят военные салюты в память о принце Филиппе, умершем 9 апреля.