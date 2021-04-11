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Сообщили дату похорон принца Филиппа

Воскресенье, 11 апреля 2021, 00:47
Сообщили дату похорон принца Филиппа

Принца Филиппа, мужа королевы Британии Елизаветы II, похоронят 17 апреля.

Источник: Радио Свобода, ВВС со ссылкой на Букингемский дворец

Детали: По сообщению, церемония захоронения состоится в соответствии с желаниями покойного герцога Эдинбургского.

Через карантин участие в церемонии примут 30 человек, в том числе – внук королевы принц Гарри, который в прошлом году отошел от исполнения обязанностей члена королевской семьи.

Предыстория:

  • Супруг королевы Великобритании принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет.
  • Похороны супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа не будут государственным, а британскую общественность попросят не пытаться участвовать в погребальных мероприятиях.
  • В Великобритании в субботу по всей стране проводят военные салюты в память о принце Филиппе, умершем 9 апреля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Великобритания
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