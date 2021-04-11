Сообщили дату похорон принца Филиппа

Принца Филиппа, мужа королевы Британии Елизаветы II, похоронят 17 апреля.

Источник: Радио Свобода, ВВС со ссылкой на Букингемский дворец

Детали: По сообщению, церемония захоронения состоится в соответствии с желаниями покойного герцога Эдинбургского.

Через карантин участие в церемонии примут 30 человек, в том числе – внук королевы принц Гарри, который в прошлом году отошел от исполнения обязанностей члена королевской семьи.

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