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Протести у М'янмі: за день силовики вбили понад 80 людей

Неділя, 11 квітня 2021, 01:36

У місті Пегу в М'янмі 9 квітня військові вбили понад 80 людей, з початку протестів загинуло більше 700 осіб.

Джерело: DW з посиланням на "Асоціацію підтримки політичних в'язнів" (AAPP)

Деталі: Щонайменше 82 особи були вбиті під час протистояння з силовиками у місті Пегу у М'янмі упродовж 9 квітня.

Таким чином ця п'ятниця стала однією з найкривавіших від початку протестів у М'янмі проти хунти, яка захопила владу в країні 1 лютого.

В AAPP додали, що ця кількість загиблих протягом 9 квітня ще може зрости після підтвердження інформації про загибель інших осіб у цей день.

Силовикам М'янми закидають використання проти демонстрантів, зокрема, важкої зброї, серед якої реактивні гранати та міномети.

Хоча ця інформація не підтверджується з незалежних джерел, утім, фото- та відеокадри з міста Пегу демонструють фрагменти мінометних снарядів.

За даними "Асоціації підтримки політичних в'язнів", станом на 10 квітня загалом з початку протестів після військового перевороту у країні були вбиті вже понад 700 осіб.

Жорсткій критиці було піддано також рішення військового суду в М'янмі, який напередодні засудив 19-ох людей до смертної кари за крадіжку та вбивство. При цьому 17 з них були засуджені заочно.

Передісторія:

  • Військові 1 лютого захопили владу у М’янмі та затримали лідерку країни, лауреатку Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі та інших лідерів держави.
  • Ввечері у неділю, 14 лютого, у великі міста М'янми заїхали колони бронетехніки та вантажівок з військовими.
  • Понад 100 людей загинули в суботу в результаті силового придушення протестів у М'янмі, таким чином 27 березня стало найкривавішим днем ​​з початку протистояння між громадянами і військовими, що захопили владу.

Теми: мітингивбивство


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