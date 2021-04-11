Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Чорне море прямують два американських ракетних есмінці

Неділя, 11 квітня 2021, 02:10
У Чорне море прямують два американських ракетних есмінці

В акваторію Середземного моря увійшли американські ракетні есмінці "Donald Cook" ("Дональд Кук") і "Roosevelt" ("Рузвельт").

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на британських спостерігачів і посольство Росії в Анкарі

Деталі: Раніше кораблі, оснащені крилатими ракетами "Tomahawk" ("Томагавк") з дальністю дії 1,6 тис. км і системою протиракетної оборони "Aegis" ("Іджіс"), вийшли з військово-морської бази Рота в Іспанії, прямуючи в Чорне море.

За даними МЗС Туреччини, кораблі повинні увійти в Чорне море 14 і 15 квітня. Вони пробудуть там до 4-5 травня.

"Roosevelt" і "Donald Cook" поряд з аналогічними есмінцями "Ross" ("Росс") і "Arleigh Burke" ("Ерлі Берк"), розміщеними на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Роте, разом з наземними базами ПРО Aegis в Польщі та Румунії є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

Згідно з конвенцією Монтре, час перебування кораблів нечорноморських країн в акваторії Чорного моря обмежено 21 добою.

Нагадаємо: 23 січня у Чорне море зайшов американський ракетний есмінець "Donald Cook".

"Українська правда" у Threads

Теми: Чорне мореСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Чорне море
Зеленський: Окупанти боятимуться наближатись до Криму й наших берегів Азовського моря
Ворог здійснив ротацію ракетоносіїв у Чорному морі – ОК "Південь"
Ворог посилився в Чорному морі надводним ракетоносієм – ОК "Південь"
Останні новини
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
19:33
Заборона алмазів і заморожування активів: Японія посилила санкції проти РФ
19:28
Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
Усі новини...
Реклама: