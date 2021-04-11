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У Чорне море прямують два американські ракетні есмінці

Неділя, 11 квітня 2021, 02:10

В акваторію Середземного моря увійшли американські ракетні есмінці "Donald Cook" ("Дональд Кук") і "Roosevelt" ("Рузвельт").

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на британських спостерігачів і посольство Росії в Анкарі

Деталі: Раніше кораблі, оснащені крилатими ракетами "Tomahawk" ("Томагавк") з дальністю дії 1,6 тис. км і системою протиракетної оборони "Aegis" ("Іджіс"), вийшли з військово-морської бази Рота в Іспанії, прямуючи в Чорне море.

За даними МЗС Туреччини, кораблі повинні увійти в Чорне море 14 і 15 квітня. Вони пробудуть там до 4-5 травня.

"Roosevelt" і "Donald Cook" поряд з аналогічними есмінцями "Ross" ("Росс") і "Arleigh Burke" ("Ерлі Берк"), розміщеними на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Роте, разом з наземними базами ПРО Aegis в Польщі та Румунії є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

Згідно з конвенцією Монтре, час перебування кораблів нечорноморських країн в акваторії Чорного моря обмежено 21 добою.

Нагадаємо: 23 січня у Чорне море зайшов американський ракетний есмінець "Donald Cook".

Теми: Чорне мореСША


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