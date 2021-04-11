В Черное море идут два американских ракетных эсминца

В акваторию Средиземного моря вошли американские ракетные эсминцы "Donald Cook" ("Дональд Кук") и "Roosevelt" ("Рузвельт").

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на британских наблюдателей и посольство России в Анкаре

Детали: Раньше корабли, оснащенные крылатыми ракетами "Tomahawk" ("Томагавк") с дальностью действия 1,6 тыс. км и системой противоракетной обороны "Aegis" ("Иджис"), вышли из военно-морской базы Рота в Испании, направляясь в Черное море.

По данным МИД Турции, корабли должны войти в Черное море 14 и 15 апреля. Они пробудут там до 4-5 мая.

"Roosevelt" и "Donald Cook" наряду с аналогичными эсминцами "Ross" ("Росс") и "Arleigh Burke" ("Эрли Берк"), размещенными на постоянной основе в Европе на испанском военной базе в Роте, вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Согласно конвенции Монтре, время пребывания кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Напомним: 23 января в Черное море зашел американский ракетный эсминец "Donald Cook".