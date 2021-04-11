NASA переносить перший політ вертольота на Марсі
NASA вирішило перенести перший експериментальний політ вертольота-безпілотника Ingenuity на Марсі.
Джерело: Сайт NASA
Дослівно: "На основі даних гелікоптера Ingenuity Mars, отриманих пізно ввечері в п’ятницю, NASA вирішило перенести перший експериментальний політ вертольота Mars Mars на не раніше 14 квітня".
"Команда вертольотів перевіряє телеметрію для діагностики та розуміння проблеми".
Деталі: Систему гелікоптера ще раз перевірять і протестують на повній швидкості.
У NASA зазначили, що вертоліт безпечний і справний.
NASA називає безпрецедентну експлуатацію вертольота надзвичайно ризикованою, але зазначає, що вона може отримати безцінні дані про умови на Марсі.
Нагадаємо: Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance (Наполегливість) 18 лютого здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса.