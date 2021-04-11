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NASA переносить перший політ вертольота на Марсі

Неділя, 11 квітня 2021, 02:51
NASA переносить перший політ вертольота на Марсі

NASA вирішило перенести перший експериментальний політ вертольота-безпілотника Ingenuity на Марсі.

Джерело: Сайт NASA

Дослівно: "На основі даних гелікоптера Ingenuity Mars, отриманих пізно ввечері в п’ятницю, NASA вирішило перенести перший експериментальний політ вертольота Mars Mars на не раніше 14 квітня".

"Команда вертольотів перевіряє телеметрію для діагностики та розуміння проблеми".

Деталі: Систему гелікоптера ще раз перевірять і протестують на повній швидкості.

У NASA зазначили, що вертоліт безпечний і справний.

NASA називає безпрецедентну експлуатацію вертольота надзвичайно ризикованою, але зазначає, що вона може отримати безцінні дані про умови на Марсі.

Нагадаємо: Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance (Наполегливість) 18 лютого здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса.

Українська правда

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Теми: космос
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