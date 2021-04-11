NASA переносит первый полет вертолета на Марсе
NASA решило перенести первый экспериментальный полет вертолета-беспилотника Ingenuity на Марсе.
Источник: Сайт NASA
Дословно: "На основе данных вертолета Ingenuity Mars, полученных поздно вечером в пятницу, NASA решило перенести первый экспериментальный полет вертолета Mars Mars на не ранее 14 апреля".
"Команда вертолетов проверяет телеметрию для диагностики и понимания проблемы".
Детали: Систему вертолета еще раз проверят и протестируют на полной скорости.
В NASA отметили, что вертолет безопасный и исправен.
NASA называет беспрецедентную эксплуатацию вертолета чрезвычайно рискованной, но отмечает, что она может получить бесценные данные об условиях на Марсе.
Напомним: Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance (Настойчивость) совершил удачную посадку в северном полушарии Марса.