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NASA переносит первый полет вертолета на Марсе

Воскресенье, 11 апреля 2021, 02:51

NASA решило перенести первый экспериментальный полет вертолета-беспилотника Ingenuity на Марсе.

Источник: Сайт NASA

Дословно: "На основе данных вертолета Ingenuity Mars, полученных поздно вечером в пятницу, NASA решило перенести первый экспериментальный полет вертолета Mars Mars на не ранее 14 апреля".

"Команда вертолетов проверяет телеметрию для диагностики и понимания проблемы".

Детали: Систему вертолета еще раз проверят и протестируют на полной скорости.

В NASA отметили, что вертолет безопасный и исправен.

NASA называет беспрецедентную эксплуатацию вертолета чрезвычайно рискованной, но отмечает, что она может получить бесценные данные об условиях на Марсе.

Напомним: Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance (Настойчивость) совершил удачную посадку в северном полушарии Марса.

Украинская правда
Темы: космос


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