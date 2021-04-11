Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Франція продовжує проміжок між першим і другим щепленнями від COVID-19

Неділя, 11 квітня 2021, 03:29
Франція продовжує проміжок між першим і другим щепленнями від COVID-19

У Франції паузу між першим і другим щепленнями мРНК-вакцинами від коронавирусу продовжать із 4-ох до 6-ти тижнів.

Джерело: міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран, цитує DW

Деталі: Цей крок буде зроблений для того, щоб збільшити темпи вакцинації населення.

Для використання у Франції наразі схвалені мРНК-вакцини BioNTech/Pfizer і Moderna.

Середній добовий показник нових заражень коронавірусом у країні становить нині 40 тисяч осіб.

З понеділка, 12 квітня, Франція надаватиме можливість зробити щеплення від коронавирусу вакциною AstraZeneca всім бажаючим пацієнтам у віці від 55 років.

Передісторія:

  • Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран заявив у січні про розширення, прискорення та спрощення програми вакцинації від коронавірусу.

Нагадаємо: У Франції особи, молодші від 55 років, які отримали першу дозу вакцини AstraZeneca, отримають другу дозу іншого препарату - Pfizer або Moderna.

Теми: Франціякоронавірусвакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Франція
Парламент Франції затвердив семирічний оборонний бюджет у розмірі 413 млрд євро
У Франції до Дня взяття Бастилії розгортають 130 тисяч силовиків, щоб попередити нові заворушення
Макрон закликав Ізраїль збільшити допомогу Україні
Останні новини
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
19:33
Заборона алмазів і заморожування активів: Японія посилила санкції проти РФ
19:28
Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
Усі новини...
Реклама: