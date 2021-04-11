Франція продовжує проміжок між першим і другим щепленнями від COVID-19

У Франції паузу між першим і другим щепленнями мРНК-вакцинами від коронавирусу продовжать із 4-ох до 6-ти тижнів.

Джерело: міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран, цитує DW

Деталі: Цей крок буде зроблений для того, щоб збільшити темпи вакцинації населення.

Для використання у Франції наразі схвалені мРНК-вакцини BioNTech/Pfizer і Moderna.

Середній добовий показник нових заражень коронавірусом у країні становить нині 40 тисяч осіб.

З понеділка, 12 квітня, Франція надаватиме можливість зробити щеплення від коронавирусу вакциною AstraZeneca всім бажаючим пацієнтам у віці від 55 років.

Передісторія:

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран заявив у січні про розширення, прискорення та спрощення програми вакцинації від коронавірусу.

Нагадаємо: У Франції особи, молодші від 55 років, які отримали першу дозу вакцини AstraZeneca, отримають другу дозу іншого препарату - Pfizer або Moderna.