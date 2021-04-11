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Франция продолжает промежуток между первой и второй прививкой от COVID-19

Воскресенье, 11 апреля 2021, 03:29

Во Франции паузу между первой и второй прививкой мРНК-вакцинами от коронавируса продолжат с 4-х до 6-ти недель.

Источник: министр здравоохранения Франции Оливье Веран, цитирует DW

Детали: Этот шаг будет сделан для того, чтобы увеличить темпы вакцинации населения.

Для использования во Франции пока одобрены мРНК-вакцины BioNTech / Pfizer и Moderna.

Средний суточный показатель новых заражений коронавируса в стране составляет сейчас 40 000 человек.

С понедельника, 12 апреля, Франция предоставит возможность сделать прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca всем желающим пациентам в возрасте от 55 лет.

Предыстория:

  • Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в январе заявил о расширении, ускорении и упрощении программы вакцинации от коронавируса.

Напомним: Во Франции лица моложе 55 лет, получившие первую дозу вакцины AstraZeneca, получат вторую дозу другого препарата - Pfizer или Moderna.

Темы: Франциякоронавирусвакцинация


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