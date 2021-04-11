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Україна утримується у п’ятірці країн Європи за поширенням COVID-19

Неділя, 11 квітня 2021, 05:47

За минулу добу у світі діагностували понад 703 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих знову виявили в Індії, Бразилії, США. Україна займає 11 місце у світі та 5 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували майже 153 тисячі нових інфікувань, у Бразилії – понад 69 тисяч, у США – понад 66 тисяч.

Окрім того, понад 52 тисячі хворих зареєстрували у Туреччині. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Франція та Польща.

Україна серед країн світу займає 11 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 5 позицію.

 
 

Померли за добу 11 274 осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги понад 109 мільйонів осіб. Наразі нараховується понад 23 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 2 939 040 смертей від COVID-19.

Передісторія:

  • За добу 9 квітня в Україні зафіксовано 17 463 нових випадки COVID-19, госпіталізовано 4 709 осіб, летальних випадків – 398.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

Українська правда
Теми: коронавірус


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