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Украина удерживается в пятерке стран Европы по распространению COVID-19

Воскресенье, 11 апреля 2021, 05:47

За минувшие сутки в мире диагностировали более 703 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных снова обнаружили в Индии, Бразилии, США. Украина занимает 11 место в мире и 5 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали почти 153 000 новых заражений, в Бразилии - более 69 000, в США - более 66 000.

Кроме того, более 52 000 больных зарегистрировали в Турции. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Франция и Польша.

Украина среди стран мира занимает 11 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 5 позицию.

 
 

Умерли за сутки 11 274 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга более 109 млн человек. Сейчас насчитывается более 23 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 2 939 040 смертей от COVID-19.

Предыстория:

  • За сутки 9 апреля в Украине зафиксировано 17 463 новых случая COVID-19, госпитализированы 4709 человек, летальных исходов – 398.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

Украинская правда
Темы: коронавирус


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