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Коронавірус в Україні: за добу майже 400 смертей і 4700 госпіталізацій

Субота, 10 квітня 2021, 08:29
Коронавірус в Україні: за добу майже 400 смертей і 4700 госпіталізацій

За добу 9 квітня в Україні зафіксовано 17 463 нових випадки COVID-19, госпіталізовано 4 709 осіб, летальних випадків – 398.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Одужало за добу 10 722 особи.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 605), Дніпропетровській (1 383), Харківській (1 343), Львівській (1 342) та Київській (1133) областях.

Серед нових хворих – 684 дитини та 394 медпрацівники.

 

За добу здійснено 122 181 тестування, зокрема методом ПЛР – 54 420, методом ІФА – 22 900, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 861.

9 квітня проти COVID-19 було щеплено 19 858 людей. Від початку вакцинальної кампанії – 373 002 людини.

Що передувало: Станом на 10 квітня Україна займає 10 місце у світі та 4 в Європі за кількістю нових випадків коронавірусу. 

За добу 8 квітня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили у 19 676 осіб, госпіталізували 4 936 хворих, померли 419 пацієнти, одужали 11 221 особа.

Знати більшеCOVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: коронавірус
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