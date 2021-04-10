Коронавірус в Україні: за добу майже 400 смертей і 4700 госпіталізацій

За добу 9 квітня в Україні зафіксовано 17 463 нових випадки COVID-19, госпіталізовано 4 709 осіб, летальних випадків – 398.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Одужало за добу 10 722 особи.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 605), Дніпропетровській (1 383), Харківській (1 343), Львівській (1 342) та Київській (1133) областях.

Серед нових хворих – 684 дитини та 394 медпрацівники.

За добу здійснено 122 181 тестування, зокрема методом ПЛР – 54 420, методом ІФА – 22 900, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 861.

9 квітня проти COVID-19 було щеплено 19 858 людей. Від початку вакцинальної кампанії – 373 002 людини.

Що передувало: Станом на 10 квітня Україна займає 10 місце у світі та 4 в Європі за кількістю нових випадків коронавірусу.

За добу 8 квітня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили у 19 676 осіб, госпіталізували 4 936 хворих, померли 419 пацієнти, одужали 11 221 особа.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП