Український важкоатлет взяв два "золота" у Москві та втретє став чемпіоном Європи
Неділя, 11 квітня 2021, 06:35
На чемпіонаті Європи в Москві український важкоатлет Дмитро Чумак 10 квітня здобув два "золота" у ваговій категорії до 109 кілограмів.
Джерело: Sport.ua
Деталі: Його результат в сумі двоборства 407 кг.
Відзначимо, що українець завоював золоті медалі у поштовху і в сумі.
У своїй ваговій категорії Чумак обійшов болгарина і росіянина.
Спортсмен завоював вже третє "золото" на чемпіонатах Європи поспіль.
Раніше він був найкращим у Спліті-2017 (до 94 кг) і Батумі-2019 (до 102 кг).
Чумак після перемоги виклав в Інстаграм картинку з палаючим Кремлем і цитатою Сергія Шнурова про Москву.
Передісторія:
- 4 квітня українська важкоатлетка Каміла Конотоп завоювала три золоті нагороди у ваговій категорії до 55 кг на чемпіонаті Європи, який проходить у Москві.
- Українська важкоатлетка Ірина Деха завоювала три золоті медалі на чемпіонаті Європи, який проходить у Москві.