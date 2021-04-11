Український важкоатлет взяв два "золота" у Москві та втретє став чемпіоном Європи

На чемпіонаті Європи в Москві український важкоатлет Дмитро Чумак 10 квітня здобув два "золота" у ваговій категорії до 109 кілограмів.

Джерело: Sport.ua

Деталі: Його результат в сумі двоборства 407 кг.

Відзначимо, що українець завоював золоті медалі у поштовху і в сумі.

У своїй ваговій категорії Чумак обійшов болгарина і росіянина.

Спортсмен завоював вже третє "золото" на чемпіонатах Європи поспіль.

Раніше він був найкращим у Спліті-2017 (до 94 кг) і Батумі-2019 (до 102 кг).

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