Украинский тяжеловес взял два "золота" в Москве и в третий раз стал чемпионом Европы

На чемпионате Европы в Москве украинский тяжеловес Дмитрий Чумак 10 апреля получил два "золота" в весовой категории до 109 килограммов.

Источник: Sport.ua

Детали: Его результат в сумме двоеборья 407 кг.

Отметим, что украинец завоевал золотые медали в толчке и в сумме.

В своей весовой категории Чумак обошел болгарина и россиянина.

Спортсмен завоевал уже третье "золото" на чемпионатах Европы подряд.

Ранее он был лучшим в Сплите-2017 (до 94 кг) и Батуми-2019 (до 102 кг).

Чумак после победы опубликовал в Инстаграм картинку с горящим Кремлем и цитатой Сергея Шнурова о Москве.

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