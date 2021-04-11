Украинский тяжеловес взял два "золота" в Москве и в третий раз стал чемпионом Европы
Воскресенье, 11 апреля 2021, 06:35
На чемпионате Европы в Москве украинский тяжеловес Дмитрий Чумак 10 апреля получил два "золота" в весовой категории до 109 килограммов.
Источник: Sport.ua
Детали: Его результат в сумме двоеборья 407 кг.
Отметим, что украинец завоевал золотые медали в толчке и в сумме.
В своей весовой категории Чумак обошел болгарина и россиянина.
Спортсмен завоевал уже третье "золото" на чемпионатах Европы подряд.
Ранее он был лучшим в Сплите-2017 (до 94 кг) и Батуми-2019 (до 102 кг).
Предыстория:
- 4 апреля украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп завоевала три золотые награды в весовой категории до 55 кг на чемпионате Европы, который проходит в Москве.
- Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха 8 апреля завоевала три золотые медали на чемпионате Европы, который проходил в Москве.