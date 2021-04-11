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Украинский тяжеловес взял два "золота" в Москве и в третий раз стал чемпионом Европы

Воскресенье, 11 апреля 2021, 06:35
Украинский тяжеловес взял два золота в Москве и в третий раз стал чемпионом Европы

На чемпионате Европы в Москве украинский тяжеловес Дмитрий Чумак 10 апреля получил два "золота" в весовой категории до 109 килограммов.

Источник: Sport.ua

Детали: Его результат в сумме двоеборья 407 кг.

Отметим, что украинец завоевал золотые медали в толчке и в сумме.

В своей весовой категории Чумак обошел болгарина и россиянина.

Спортсмен завоевал уже третье "золото" на чемпионатах Европы подряд.

Ранее он был лучшим в Сплите-2017 (до 94 кг) и Батуми-2019 (до 102 кг).

Чумак после победы опубликовал в Инстаграм картинку с горящим Кремлем и цитатой Сергея Шнурова о Москве.

 

Предыстория:

  • 4 апреля украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп завоевала три золотые награды в весовой категории до 55 кг на чемпионате Европы, который проходит в Москве.
  • Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха 8 апреля завоевала три золотые медали на чемпионате Европы, который проходил в Москве.

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Темы: спортчемпионат Европы
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