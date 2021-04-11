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Український боєць загинув на Луганщині внаслідок обстрілу

Неділя, 11 квітня 2021, 08:17

У суботу, 10 квітня, на Донбасі гібридні війська Росії обстріляли українські позиції 9 разів, один військовослужбовець загинув, ще один був поранений.

Джерело: зведення штабу ООС

Деталі: Протягом минулої доби в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування РФ 10 разів порушили режим припинення вогню, з яких 9 обстрілів по позиціях українських захисників та 1 проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.

Поблизу селища Золоте-3 у Луганській області противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок прицільного ворожого обстрілу зі стрілецької зброї один військовослужбовець зазнав поранення, не сумісні з життям.

Ще один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Стан здоров’я захисника – середнього ступеня важкості.

У штабі зазначили, що на обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

При цьому від початку доби 11 квітня (станом на 7 годину ранку) обстрілів з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано не було.

Українська правда
Теми: війнаЛуганська областьООС


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