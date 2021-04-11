Украинский боец ​​погиб на Луганщине в результате обстрела

В субботу, 10 апреля, гибридные войска России обстреляли украинские позиции 9 раз, один военнослужащий погиб, еще один был ранен.

Источник: сводка штаба ООС

Детали: За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 9 – обстрелы по позициям украинских защитников и 1 пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.

Вблизи поселка Золотое-3 в Луганской области противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий получил ранение, не совместимые с жизнью.

Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Состояние здоровья защитника - средней степени тяжести.

В штабе отметили, что в ответ на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

При этом с начала суток 11 апреля (по состоянию на 7 утра) обстрелов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано не было.