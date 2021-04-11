Найбільше Covid-щеплень у суботу зробили на Дніпропетровщині та у Києві
Неділя, 11 квітня 2021, 09:57
10 квітня в Україні більше 4 тисяч людей отримали щеплення против Covid-19.
Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook
Деталі: 4 048 людей було вакциновано проти коронавірусу у суботу. Таким чином від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено вже 377 050 осіб.
Найбільше щеплень протягом минулої доби у Дніпропетровській області – 610, та у Києві – 530.
Нагадаємо: 9 квітня в Україні проти COVID-19 було щеплено 19 858 осіб.
Українська правда