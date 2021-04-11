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Больше всего Covid-прививок в субботу сделали на Днепропетровщине и в Киеве

Воскресенье, 11 апреля 2021, 09:57

10 апреля в Украине более 4 тысяч человек получили прививки против Covid-19.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: 4 048 человек было вакцинировано против коронавируса в субботу. Таким образом с начала прививочной кампании в Украине привито уже 377 050 человек.

Больше всего прививок за прошедшие сутки сделали в Днепропетровской области - 610, и в Киеве - 530.

Напомним: 9 апреля в Украине против COVID-19 было привито 19 858 человек.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус


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