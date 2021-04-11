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Епідемія у Києві: 42 смерті за добу від Covid та сотні госпіталізацій

Неділя, 11 квітня 2021, 10:22
Фото: Reuters

Протягом суботи, 10 квітня, у столиці через коронавірус померли 42 людини, 479 людей з Covid або підозрами на нього госпіталізували.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: За останню добу у місті виявили 697 випадків захворювання на коронавірус, загалом з початку пандемії випадків вже 176 569. Серед заражених 431 жінка віком від 18 до 92 років, 243 чоловіка віком від 18 до 94 років, 11 дівчаток від 1 до 17 років та 12 хлопчиків від 2 місяців до 14 років.

Хвороба забрала життя 42 людей.

Госпіталізовані 71 хворий на коронавірус та 408 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

236 осіб видужали (загалом 111 068).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (207), Дніпровському (150) та в Голосіївському (93).

Нагадаємо: 10 квітня в Україні виявили 12 112 нових випадків коронавірусу, 235 заражених померли, 4 694 особи були госпіталізовані. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків була зареєстрована у Харківській (1 374) та Дніпропетровській (1 333) областях.

Українська правда
Теми: коронавірусКиївепідемія


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