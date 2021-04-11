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Эпидемия в Киеве: 42 смерти от Covid в сутки и сотни госпитализаций

Воскресенье, 11 апреля 2021, 10:22
Фото: Reuters

В течение субботы, 10 апреля, в столице из-за коронавируса умерли 42 человека, 479 человек с Covid или подозрениями на него госпитализировали.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: За последние сутки в городе обнаружили еще 697 случаев заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии случаев уже 176 569. Среди зараженных 431 женщина в возрасте от 18 до 92 лет, 243 мужчины в возрасте от 18 до 94 лет, 11 девочек от 1 до 17 лет и 12 мальчиков от 2 месяцев до 14 лет.

Болезнь унесла жизни 42 человек.

Госпитализированы 71 больной коронавирусом и 408 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

236 человек выздоровели (всего 111068).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (207), Днепровском (150) и в Голосеевском (93).

Напомним: 10 апреля в Украине обнаружили 12 112 новых случаев Covid, 235 зараженных умерли, 4 694 человека были госпитализированы.  За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в Харьковской (1374) и Днепропетровской (1333) областях.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиевэпидемия


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