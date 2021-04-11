Коронавірус в Україні: більше 12 тисяч нових заражень, 235 людей померли

Протягом суботи, 10 квітня, в Україні виявили 12 112 нових випадків Covid, 235 заражених померли, 4 694 особи були госпіталізовані.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Серед виявлених 12 112 хворих 524 дитини та 181 медпрацівник.

За минулу добу одужало 5 034 особи, до лікарень доправили 4 694 особи, летальних випадків – 235. Таким чином

Від початку пандемії хвороба забрала життя вже 37 014 українців.

Здійснено тестувань за добу – 72 551 (зокрема методом ПЛР – 34 461, методом ІФА – 8 379, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 711).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.

Нагадаємо:

За минулу добу у світі діагностували понад 703 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих знову виявили в Індії, Бразилії, США. Україна займає 11 місце у світі та 5 в Європі.

9 квітня в Україні було зафіксовано 17 463 нових випадки коронавірусу, померли 398 хворих.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП