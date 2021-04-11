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Назвали ім'я молодого бійця, який загинув на Донбасі у суботу

Неділя, 11 квітня 2021, 15:09
Назвали ім'я молодого бійця, який загинув на Донбасі у суботу

10 квітня на Луганщині від ворожої кулі загинув 24-річний старший солдат Збройних сил Андрій Теперик.

Джерело: повідомлення 92-ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка, сайт Харківської ОДА

Деталі: Обстріл, внаслідок якого солдат був смертельно поранений, гібридні війська Росії здійснили ввечері у суботу поблизу селища Золоте-3 на Луганщині.

Андрій Теперик, стрілець-снайпер 1 механізованого взводу 2 механізованої роти 1 механізованого батальйону проходив військову службу за контрактом. Він народився у селі Мартове, що на Харківщині.

Дослівно: "Вчора, 10 квітня, об 11 годині вечора російські найманці вкотре "дотримувались режиму припинення вогню" і підступно вбили захисника України. Неподалік Золотого пострілом зі стрілецької зброї смертельно поранили старшого солдата Андрія Сергійовича Теперика. Йому було 24 роки. Харківщина втратила ще одного вірного сина Батьківщини. Наша військова родина висловлює глибокі співчуття батькам Героя".

 

Українська правда

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Теми: війнаДонбасРосіяЛуганська область
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