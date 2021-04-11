Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Назвали имя молодого бойца, погибшего на Донбассе в субботу

Воскресенье, 11 апреля 2021, 15:09
Назвали имя молодого бойца, погибшего на Донбассе в субботу

10 апреля на Луганщине от вражеской пули погиб 24-летний старший солдат Вооруженных сил Андрей Теперик.

Источник: сообщение 92-ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко, сайт Харьковской ОГА

Детали: Обстрел, в результате которого солдат был смертельно ранен, гибридные войска России осуществили вечером в субботу вблизи поселка Золотое-3 на Луганщине.

Андрей Теперик, стрелок-снайпер 1 механизированного взвода 2 механизированной роты 1 механизированного батальона проходил военную службу по контракту. Он родился на Харьковщине, в селе Мартовое.

Дословно: "Вчера, 10 апреля, в 11 вечера русские наемники в который раз "придерживались режима прекращения огня" и коварно убили защитника Украины. Неподалеку Золотого выстрелом из стрелкового оружия смертельно ранили старшего солдата Андрея Сергеевича Теперика. Ему было 24 года. Харьковщина потеряла еще одного верного сына Родины. Наша военная семья выражает глубокие соболезнования родителям Героя".

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаДонбассРосcияЛуганская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
война
В Сирии провели совместную с РФ операцию, чтобы взять под контроль местных вагнеровцев – СМИ
Залужный и Шаптала посетили группировки войск "Хортица" и "Таврия"
"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков
Последние новости
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
Все новости...
Реклама: