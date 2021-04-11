Назвали имя молодого бойца, погибшего на Донбассе в субботу

10 апреля на Луганщине от вражеской пули погиб 24-летний старший солдат Вооруженных сил Андрей Теперик.

Источник: сообщение 92-ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко, сайт Харьковской ОГА

Детали: Обстрел, в результате которого солдат был смертельно ранен, гибридные войска России осуществили вечером в субботу вблизи поселка Золотое-3 на Луганщине.

Андрей Теперик, стрелок-снайпер 1 механизированного взвода 2 механизированной роты 1 механизированного батальона проходил военную службу по контракту. Он родился на Харьковщине, в селе Мартовое.

Дословно: "Вчера, 10 апреля, в 11 вечера русские наемники в который раз "придерживались режима прекращения огня" и коварно убили защитника Украины. Неподалеку Золотого выстрелом из стрелкового оружия смертельно ранили старшего солдата Андрея Сергеевича Теперика. Ему было 24 года. Харьковщина потеряла еще одного верного сына Родины. Наша военная семья выражает глубокие соболезнования родителям Героя".