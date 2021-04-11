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У Китаї визнали недостатню ефективність своїх Covid-вакцин

Неділя, 11 квітня 2021, 15:47

Голова Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Гао Фу визнав, що ефективність китайських вакцин проти коронавірусу нижче необхідної, тому, можливо, їх доведеться комбінувати для підвищення ефекту.

Джерело: DW з посиланням на заяву Гао Фу, яку він зробив у суботу

Деталі: За словами керівника Центру, розроблені в Китаї препарати від коронавірусу не надають "дуже високого" рівня захисту.

Пряма мова: "Нині офіційно розглядається питання, чи слід нам використовувати вакцини різних технічних виробництв для процесу імунізації ".

Важливо: Згідно з результатами клінічних випробувань у Бразилії, ефективність препарату китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech Ltd. у запобіганні інфікуванню коронавірусом знаходиться на рівні в 50,4%. Водночас, за даними самої компанії, препарат 80% запобігає тяжкому перебігу хвороби.

Дві інші вакцини китайської корпорації Sinopharm демонструють ефективність в 79,3% та 72,5%. Відповідний показник вакцини китайського біофармацевтичного гіганта CanSino – 65%.

Нагадаємо: В Україні 200 тис. флаконів вакцини проти коронавірусу CoronaVac вже в понеділок, 12 квітня, мають поставити у регіони. Це перша партія препарату виробництва компанії Sinovac Biotech Ltd, загалом Україна розраховує отримати 1 913 316 одиниць CoronaVac для щеплення населення проти Covid-19.

Теми: вакцинаціякоронавірусКитай


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