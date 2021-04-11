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В Китае признали недостаточную эффективность своих Covid-вакцин

Воскресенье, 11 апреля 2021, 15:47

Глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу признал, что эффективность китайских вакцин против коронавируса ниже необходимой, поэтому, возможно, их придется комбинировать для повышения эффекта.

Источник: DW со ссылкой на заявление Гао Фу, которое он сделал в субботу

Детали: По словам руководителя Центра, разработанные в Китае препараты от коронавируса не дают "очень высокого" уровня защиты.

Прямая речь: "Сейчас официально рассматривается вопрос, следует ли нам использовать вакцины различных технических производств для процесса иммунизации".

Важно: Согласно результатам клинических испытаний в Бразилии, эффективность препарата китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech Ltd. в предотвращении инфицирования коронавирусом находится на уровне в 50,4%. В то же время, по данным самой компании, препарат на 80% предотвращает тяжелое течение болезни. Две другие вакцины китайской корпорации Sinopharm демонстрируют эффективность в 79,3% и 72,5%.  Аналогичный показатель вакцины китайского биофармацевтической гиганта CanSino находится на уровне 65%.

Напомним: В Украине 200 тыс. флаконов вакцины против коронавируса CoronaVac уже в понедельник, 12 апреля, должны поставить в регионы. Это первая партия препарата производства компании Sinovac Biotech Ltd, в целом Украина рассчитывает получить 1 913 316 единиц CoronaVac для вакцинации населения против Covid-19.

Темы: вакцинациякоронавирусКитай


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