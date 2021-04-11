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Ляшко розповів, як подолати коронавірус в Україні за три тижні

Неділя, 11 квітня 2021, 22:43

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко вважає, що якщо всі будуть носити маски упродовж трьох тижнів, не знімаючи їх, то коронавірусна хвороба в Україні буде подолана.

Джерело: Ляшко в ефірі програми "Рандеву з Яніною Соколовою" на "5 каналі"

Пряма мова: "Є дослідження CDC (Centers for Disease Control and Prevention, США – ред.), вони сказали, якби люди впродовж трьох тижнів носили всі маски, не знімаючи, в нас коронавірусна хвороба була б подолана.

Не знімайте маски, носіть, і ми пройдемо епідемію коронавірусної хвороби. Мийте руки і уникайте скупчення людей і при нагоді зробіть щеплення і не тільки від коронавірусної хвороби".

Деталі: За його словами, рік тому дуже важко було обґрунтувати запровадження карантинних обмежень.

"Люди не бачили хворого, і ніхто ні в кого з близьких не хворів. Сьогодні така ситуація, що вже за п’ять рукостискань ви будете знати якусь історію людини, яка перехворіла і перехворіла тяжко", - зазначив санлікар.

Що передувало: Головний санлікар Віктор Ляшко вважає, що при задіянні всіх ресурсів Україна зможе робити від 4,5 мільйонів до 11 мільйонів щеплень на місяць.

Теми: коронавірусМОЗ


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