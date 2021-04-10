В Україні зможуть робити до 11 млн щеплень від COVID на місяць – санлікар
Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко вважає реалістичним план РНБО вакцинувати від COVID-19 більше половини дорослого населення до кінця 2021 року.
Джерело: Ляшко у коментарі УП
Пряма мова: "Висока ймовірність його реалізації, якщо складуться всі компоненти, які можуть вплинути на виконання: наявність вакцини, бажання людей, навченість медперсоналу, оскільки багато різних продуктів може одночасно використовуватись, наявність розхідних матеріалів і зниження захворюваності на COVID, щоб медичні працівники, які надають допомогу, вивільнились для того, щоб могли проводити щеплення".
"Якщо ми задіємо всі ресурси, які у нас є сьогодні, то від 4,5 мільйонів до 11 мільйонів (щеплень на місяць – УП) ми можемо робити. 11 – це буде найбільш оптимістичний, 4,5 – найнижчий рівень. Але це при наявності всіх факторів, які я озвучив".
Деталі: Водночас санлікар підкреслив, що ключовою умовою виконання плану буде наявність вакцин.
"Наразі в нас законтрактовано близько 50% (вакцин – УП) для виконання того плану. Але у нас вже є рамковий договір з Pfizer, що значно збільшує, і ще проводяться перемовини. Тому реалістичність виконання існує, але ми розуміємо, що навантаження може бути на останні місяці 2021 року значно більше, ніж ми навіть розраховували".
Що передувало: 4 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО, що передбачає вакцинацію більшої частини дорослого населення від коронавірусу до кінця 2021 року.
Станом на 10 квітня з початку кампанії з вакцинації проведено 373 005 щеплень від COVID. За добу 9 квітня було щеплено 19 858 осіб.