В Україні зможуть робити до 11 млн щеплень від COVID на місяць – санлікар

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко вважає реалістичним план РНБО вакцинувати від COVID-19 більше половини дорослого населення до кінця 2021 року.

Джерело: Ляшко у коментарі УП

Пряма мова: "Висока ймовірність його реалізації, якщо складуться всі компоненти, які можуть вплинути на виконання: наявність вакцини, бажання людей, навченість медперсоналу, оскільки багато різних продуктів може одночасно використовуватись, наявність розхідних матеріалів і зниження захворюваності на COVID, щоб медичні працівники, які надають допомогу, вивільнились для того, щоб могли проводити щеплення".

"Якщо ми задіємо всі ресурси, які у нас є сьогодні, то від 4,5 мільйонів до 11 мільйонів (щеплень на місяць – УП) ми можемо робити. 11 – це буде найбільш оптимістичний, 4,5 – найнижчий рівень. Але це при наявності всіх факторів, які я озвучив".

Деталі: Водночас санлікар підкреслив, що ключовою умовою виконання плану буде наявність вакцин.

"Наразі в нас законтрактовано близько 50% (вакцин – УП) для виконання того плану. Але у нас вже є рамковий договір з Pfizer, що значно збільшує, і ще проводяться перемовини. Тому реалістичність виконання існує, але ми розуміємо, що навантаження може бути на останні місяці 2021 року значно більше, ніж ми навіть розраховували".

План МОЗ із вакцинації населення, фото Ольги Кириленко, УП

Що передувало: 4 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО, що передбачає вакцинацію більшої частини дорослого населення від коронавірусу до кінця 2021 року.

Станом на 10 квітня з початку кампанії з вакцинації проведено 373 005 щеплень від COVID. За добу 9 квітня було щеплено 19 858 осіб.