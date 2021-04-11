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Ляшко рассказал, как преодолеть коронавирус в Украине за три недели

Воскресенье, 11 апреля 2021, 22:43

Главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что если все будут носить маски в течение трех недель, не снимая их, то коронавирусная болезнь в Украине будет преодолена.

Источник: Ляшко в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой" на "5 канале"

Прямая речь: "Есть исследования CDC (Centers for Disease Control and Prevention, США – ред.), они сказали, если бы люди на протяжении трех недель носили все маски, не снимая, у нас коронавирусная болезнь была бы преодолена.

Не снимайте маски, носите, и мы пройдем эпидемию коронавирусной болезни. Мойте руки и избегайте скопления людей и при случае сделайте прививку и не только от коронавирусной болезни".

Детали: По его словам, год назад очень тяжело было обосновать введение карантина.

"Люди не видели больного, и никто ни у кого из близких не болел. Сегодня такая ситуация, что уже через пять рукопожатий вы будете знать какую-то историю человека, который переболел и переболела тяжело", - отметил санврач.

Темы: коронавирусМинздрав


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