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На референдумі в Киргизстані підтримали зміни до Конституції

Понеділок, 12 квітня 2021, 01:36

79,31% учасників референдуму в Киргизстані проголосували за зміни до Конституції.

Джерело: попередні підсумки голосування, які оприлюднила Центральна комісія з виборів і проведення референдумів Киргизької Республіки, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Відповідно до законодавства КР, референдум вважається таким, що відбувся, якщо в голосуванні взяли участь понад 30%. У цьому голосуванні взяли участь 1 294 076 громадян (35,9%).

Питання вважається схваленим, якщо "за" проголосували понад 50% людей, що взяли участь в голосуванні.

"За" проголосували 1 026 917 учасників референдуму (79,31%), "проти" –  176 701 осіб, або 13,65%.

Повідомляється, що дані надійшли з 92% виборчих дільниць.

Нова редакція Конституції передбачає затвердження президентської форми правління, запровадження інституту Народного Курултаю (Народних Зборів), та скорочення кількості депутатів парламенту з 120 до 90. Президент Киргизстану може очолювати республіку не більше двох 5-річних термінів замість нинішніх 6 років один раз.

Теми: Киргизстанреферендум


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